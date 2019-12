Auto belandt ondersteboven op fietspad na mislukte inhaalactie in Overloon

Gelderlan­der Nieuwscafé: boerenpro­test, rouw en de Metworst Blues

17 december OXMEER - Jos Verstraten over de boerenprotesten, Gertie Mooren over rouwverwerking en Jacky Brakels over de Metworstrennen. Het zijn de gasten en de onderwerpen van het Gelderlander Nieuwscafé van komende vrijdag in De Weijer in Boxmeer.