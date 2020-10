Auto knalt tegen boom en belandt op dak in Oeffelt

Compleet nieuw team leraren start na ruzie schooljaar in Maashees: ‘Waren zenuwachti­ger dan de leerlingen’

4 september MAASHEES - Alsof er niets aan de hand was, zo vlak voor de zomervakantie. Met zoveel gemak huppelen de kinderen van de Antoniusschool in Maashees hand in hand in tweetallen achter de juf aan naar de gymzaal. Maar de juf, is een nieuwe juf.