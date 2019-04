Auto met ‘jerrycans en stoffen’ aan boord in brand op A73: twee aanhoudingen

Olympia en Ja Zuster Nee Zuster in het Gelderlan­der Nieuwscafé

23 april BOXMEER - Het zal vrijdag in De Weijer in Boxmeer tijdens het Gelderlander Nieuwscafé druk worden met mensen die gekleed gaan in het blauw. Het is de kleur van de Boxmeerse voetbalvereniging Olympia’18. Het eerste team is onlangs kampioen geworden in de derde klasse en daar komen trainer-coach Wil Beijer en spits Douwe Zwaan over vertellen. En trots als de Olympianen zijn, zullen er vele fans de tribune gaan bevolken.