Auto slaat over de kop op A73 bij Boxmeer, bestuurder gewond

Johan Vullings is voor even een van de tienduizen­den kartonnen fans van Gladbach

23 mei GLADBACH/VIERLINGSBEEK - Zijn seizoenkaart van Borussia Mönchengladbach is voor even niets waard, nu duels in de Bundesliga vanwege het coronavirus zonder publiek worden afgewerkt. De thuiswedstrijd tegen Bayer Leverkusen bekijkt Johan Vullings zaterdag dan ook op televisie. Al zal de trainer van Volharding óók in het Borussia Park aanwezig zijn. Als pop welteverstaan.