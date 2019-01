Auto te water in de Maas bij Vierlingsbeek, moeder van gezin is overleden

Advocaten staken half uur bij rechtbank in Den Bosch

14:13 DEN BOSCH - Advocaten houden op 16 januari vanaf 09.00 tot 09.30 uur een staking onder andere bij het Paleis van Justitie aan de Leeghwaterlaan in Den Bosch. ,,We verzamelen ons in toga en met spandoeken voor het gebouw’', aldus Riet Obers, advocaat (Sumrin Advocaten).