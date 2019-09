Auto verwoest na aanrijding met boom in Boxmeer

Boxmeer herdenkt de bevrijding negen maanden lang

19 september BOXMEER - Boxmeer smeert de herdenking van de bevrijding 75 jaar geleden uit over negen maanden. Afgelopen weekeinde was in Rijkevoort het eerste evenement tijdens de Riekevoortsedag. Komende zaterdag is in Beugen een kranslegging en de onthulling van het Urker hekwerk. En de herdenkingsactiviteiten eindigen op 19 april met de herdenking in Boxmeer. Tussendoor zijn in alle kerkdorpen activiteiten.