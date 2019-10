Autobrand Oeffelt mogelijk aangestoken

‘Maaszie­ken­huis Boxmeer is kleinscha­lig, dus iedereen heeft een naam’

16 oktober Het is één van de kleinste ziekenhuizen en werd gered van de ondergang: Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. Hoe overleef je als bescheiden streekziekenhuis? Hoe belangrijk is de samenwerking met Radboudumc en Maartenskliniek? Wat beweegt de mensen die er werken? Het eerste deel in een serie. Dokter Brian Scholtes trapt af.