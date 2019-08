Automobilist krijgt proces-verbaal voor vervoer van flessen lachgas

‘Zorgen om bewoners zorgcen­trum Boxmeer door bever’

10 augustus BOXMEER - Het CDA maakt zich ernstig zorgen over de bewoners van zorgcentrum Sint Anna op het terrein van de Zusters van Julie Postel in Boxmeer. Bevers hebben bij de brug grond weggegraven waardoor die niet meer door vrachtverkeer kan worden gebruikt. Bevoorrading is daardoor lastig. De vraag is zelfs opgeroepen of de brandweer er in nood wel kan komen.