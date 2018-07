Behandeling hernia duurde maanden, maar kan nu in vijf weken

VIDEO Charly Lownoise opent speeltuin Gewoon Buiten in Overloon

14 juli OVERLOON – Onder grote belangstelling van vele ouders met hun kinderen is zaterdagochtend in Overloon de nieuwe buitenspeeltuin Gewoon Buiten geopend. Ramon Roelofs – beter bekend als dj Charly Lownoise – was speciaal hiervoor vanuit Den Haag naar Overloon gekomen.