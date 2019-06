Bert Vloet meet 35.9 graden in Overloon, record verbroken

Eigenlijk is donderdag de spannendste dag voor de weeramateurs, meent Vloet. ,,Dan weten we of er sprake is van een hittegolf, en dat is héél bijzonder in juni.” Voor een officiële hittegolf moet het minstens 5 dagen achtereen 25 graden of warmer zijn. Daarbij moeten drie tropische dagen zitten, met temperaturen van minimaal 30 graden. ,,De wind draait naar het westen, dus of we de 25 graden donderdag halen? Dat wordt spannend”, besluit Vloet.