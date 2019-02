Beschonken camperrijder slaat agent tegen hoofd bij aanhouding in Boxmeer

Werkstraf voor man (27) uit Venlo die te hard en met hennep door Vierlings­beek reed

20 februari DEN BOSCH/VIERLINGSBEEK - Een 27-jarige inwoner van Venlo moet een werkstraf van 40 uur uitvoeren omdat hij op 6 oktober 2018 ruim 160 gram hennep in zijn auto had liggen. Dat bepaalde de politierechter in Den Bosch. De verdachte is een recidivist, die onder meer in Frankrijk voor het bezit van wapens is veroordeeld.