Beschonken man vernielt autospiegel en beledigt agent in Boxmeer

VIDEO Dringen voor een ritje in een tank in Overloon

19 mei OVERLOON - In het Oorlogsmuseum van Overloon was het afgelopen weekeinde dringen voor een ritje in een Duitse tank, een jeep of een andere legerwagen. Het jaarlijkse evenement Militracks, waarbij mensen kunnen meerijden op de voertuigen, werd voor de tiende keer gehouden en trok veel publiek. Er kwamen 16.000 mensen op af.