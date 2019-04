Bestelbus rijdt boom uit de grond in Oeffelt

Toch maar zoeken naar een dorpshuis Groeningen

31 maart GROENINGEN - Er wordt toch gezocht naar een geschikte (bestaande) plek voor een dorpshuis in Groeningen. Het is een gevalletje ‘voor de zekerheid’. Nu kunnen verenigingen nog gebruik maken van De Zandpoort, een commercieel gerund café en zalencentrum. Maar wat als de eigenaar ermee stopt, is de vrees in het dorp. Dan is er niets mee.