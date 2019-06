Bestuurder aangehouden na eenzijdig ongeval A73

Omdat agenten een sterke wietlucht in de auto roken, werd de bestuurder een speekseltest afgenomen. Toen die positief testte op cannabis is de man aangehouden. Een bloedproef op het politiebureau moet uitwijzen of de man daadwerkelijk onder invloed was en in welke mate.



De automobilist raakte niet gewond, wel moest zijn auto worden afgesleept door een bergingsbedrijf. Daardoor was er ten tijde van de bergingswerkzaamheden maar één rijstrook beschikbaar.