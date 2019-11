Bestuurder ernstig gewond bij zwaar eenzijdig ongeluk in Maashees

UPDATE + VIDEO Gedupeer­den verzamelen zich bij afgebrande Caravan­stal­ling Oeffelt: ‘Dit doet wel pijn’

22 november OEFFELT - Bij de brand in een loods van Caravanstalling Oeffelt is vrijdagochtend een onbekend aantal caravans en oldtimers verloren gegaan. In totaal stonden er volgens het bedrijf in twee loodsen 750 ‘objecten’. Alle campers zijn gered, net als de kleinste van de twee loodsen.