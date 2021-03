Bestuurder rijdt zwangere automobiliste aan in Sambeek

Wat doet een immens beeld van Wilhelmina in Groeningen?

20 maart GROENINGEN - Het is een vreemd gezicht. Wie over de doorgaande weg in Groeningen rijdt, ziet daar plots een immens beeld van Wilhelmina staan. Het betonnen kolos staat gemoedelijk op de oprit. De blik van de vrouw die bijna 58 jaar koningin van Nederland was en in de Tweede Wereldoorlog uitweek naar Engeland is ietwat meewarig. 1880-1962 staat er op de sokkel.