Bewoners van De Mahonie in Boxmeer: ‘Een woonwagenkamp? Prima, maar niet hier’

De 20.000 euro in zijn dashboard­kast­je en die Rolex waren verdacht, maar man (30) heeft er een goede reden voor

30 september DEN BOSCH/ BOXMEER - In zijn auto lag 20.000 euro in contanten, op zijn telefoon stonden foto’s van hennepplanten en om zijn pols zat een vals Rolex-horloge. De marechaussee leek bij een controle op 5 februari 2021 in Boxmeer een 30-jarige Echtenaar op heterdaad te hebben betrapt.