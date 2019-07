Bier uit blik bij Daags na de Tour: horeca baalt van lagere baromzet

BOXMEER - De horeca van Daags na de Tour kijkt terug op een geslaagd feest, met een zwart randje. Veel bezoekers kochten bier in de supermarkt, in plaats van bij de bar.

De horeca mist hierdoor een flinke omzet. ,,We balen ervan’’, vertelt horecaondernemer Sven Janssen van Hotel Riche.



Daags na de Tour is niet het eerste gratis evenement waarbij het supermarktbier in opspraak komt. Enkele weken geleden was er tijdens de Nijmeegse Vierdaagsefeesten al een flinke discussie. Café-eigenaar Bas Neijenhuisen wil dat Albert Heijn en Coop tijdens de feesten stoppen met de verkoop van blikjes bier. Tot nu toe is de gemeente Nijmegen niet overstag gegaan.

Quote De investerin­gen in Daags na de Tour zijn niet bij het eerste biertje terugver­diend. Vincent Ronnes , Café De Douairière

Pijnpunt

Een verbod zou ook juridisch niet houdbaar zijn. In Boxmeer loopt de discussie nog niet zo ver op. ,,Het is een pijnpunt, maar wij hebben er niet veel last van gehad’’, vertelt Vincent Ronnes van Café De Douairière. Hij organiseert op het Raadhuisplein een jaren ’80 en ’90 show.



Ronnes ziet de bierverkoop wel als een belangrijk aandachtspunt voor de volgende editie, want hij loopt bij elk blikje inkomsten mis.



,,De investeringen in Daags na de Tour zijn niet bij het eerste biertje terugverdiend. Het bedrag kan zelfs oplopen tot 10.000 euro’’, zegt Ronnes. Hij betaalt onder meer voor het podium, licht, geluid, de artiesten en de beveiliging. ,,Ik baal behoorlijk als ik moet bijleggen.’’

Sluitingstijden supermarkten

De lokale supermarkten werken al mee met de horeca door de sluitingstijden aan te passen. De meeste zijn gesloten of sluiten om 17.00 uur. ,,We willen onderzoeken waar mensen het bier vandaan halen’’, zegt Janssen.



Hij stelt voor om met verschillende horecaondernemers en de organisatie om tafel te gaan zitten. ,,Het aantal bierblikjes in het publiek was ons zeker opgevallen, maar het speelt al jaren. Het blijft wel zonde, want het gaat ten koste van het feest.’’ Ronnes vult hier op aan dat het zeker de kop ingedrukt moet worden. Alleen over een plan van aanpak is nog geen duidelijkheid.

Evalueren