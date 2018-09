Bij windkracht 6 gaat de toren plat

OVERLOON - Waait het zo hard dat je met moeite de paraplu vast kunt houden, dan is het onverstandig om in de buurt van de uitkijktoren van Overloon te wandelen. Er kan bij harde wind (windkracht 6) namelijk niet gegarandeerd worden dat die overeind blijft staan.

Bij de gemeente Boxmeer houden ze nu al iedere dag ('7 dagen, 24 uur per dag') in de gaten of het niet al te hard gaat waaien. Bij de verwachting van windkracht 5 wordt de omgeving van de toren al afgezet. Ook het fietspad bij de toren is dan niet meer te gebruiken.

Roestvorming

Het probleem van de uitkijktoren in de Overloonse bossen speelt al even. De 25 meter hoge toren zit al een tijd op slot en kan dus niet worden beklommen. In 2017 werd roestvorming ontdekt bij de in 2009 geplaatste toren. Er bleef water staan op de betonnen vloer, dat de stalen toren aantastte.

Er werd weliswaar een nieuwe vloer gelegd, maar daar bleek het probleem niet mee getackeld. De leverancier van de toren schakelde specialisten in. Een, volgens de gemeente Boxmeer, 'gerenommeerd bureau' keek er ook na. Conclusie: niet alleen niet gebruiken die toren, ook uit de buurt blijven als het gaat waaien.