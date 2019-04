Bijna zestig miljoen extra voor elektrificatie van de Maaslijn

Video Derde ‘fietskraak’ in drie jaar tijd bij opticiens Boxmeer

11:24 BOXMEER - ‘We wisten al dat we een KEI goede collectie hebben. Zo goed dat we er ’s nachts voor worden lastiggevallen....’ De humor is bewaard gebleven bij opticien Van Wely in Boxmeer, al is die wrang. In de nacht van maandag op dinsdag vloog een enorme kei door een van de ruiten van de winkel aan de Steenstraat. Twee mannen roofden daarna dure zonnebrillen uit de rekken.