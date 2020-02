Bijzondere geboorte in ZooParc Overloon: een kleine Brazzameerkat

De grote halfbroer Tom werd in 2018 geboren in dezelfde dierentuin. ,,Hij is heel nieuwsgierig naar zijn broertje of zusje’’, zegt hoofddierenverzorger Steven van den Heuvel. ,,Tom is ook de enige die van moeder Mouche in de buurt kan komen.’’



De verzorgers zelf houden ook afstand. ,,We willen de rust niet verstoren. Het gaat nu goed met de kleine. Dus we wachten met wegen en chippen totdat de kleine wat groter is. Het duurt nog een paar maanden voordat we weten of het een jongen of meisje is.’’