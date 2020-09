Boxmeer bruist vandaag niet en dat doet pijn: ‘Daags na de Tour telt nu alleen verliezers’

Betere biotoop én toilet voor molen in Rijkevoort

30 augustus RIJKEVOORT - De molenaars van Luctor et Emergo in Rijkevoort zetten zaterdag de koffie klaar voor Nico Salm, de voorzitter van de landelijke vereniging De Hollandsche Molen. Salm maakt een tour langs 100 Nederlandse molens, tot half mei 2023, dan bestaat zijn stichting 100 jaar. Luctor et Emergo is nummer 7. Salm is onder de indruk, maar had ook wat aanbevelingen.