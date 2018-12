Boxmeer en Cuijk: ‘Reiziger Maaslijn niet langer dupe’

Inbraak­golf in Boxmeer houdt aan, politie telt 57 inbraken in laatste weken

23 december BOXMEER - Het aantal inbraken in Boxmeer en Sint Anthonis is de afgelopen weken nog immer zo groot dat de politie inwoners vraagt extra alert te zijn en 112 te bellen als ze iets verdachts zien. Volgens de politie is het aantal van 57 inbraken vier keer zo veel als in dezelfde periode vorig jaar.