Boxmeer en gemeentesecretaris Van de Loo uit elkaar

Dat gesprek zal over een dikke week plaatsvinden. Tot die tijd bezint Van de Loo zich thuis op zijn toekomst.



Dinsdag is het personeel van de gemeente Boxmeer ingelicht. Van de Loo is elf jaar en drie maanden gemeentesecretaris van Boxmeer.



,,In zijn eerste jaren heeft hij in Boxmeer een fantastische organisatie neergezet’’, zegt Van Soest. ,,Maar de jaren daarna zijn we toch wat uit elkaar gegroeid. Die situatie vraagt om bezinning en dus hebben we Van de Loo later weten dat het verstandig is om een gesprek te hebben over zijn toekomst.’’