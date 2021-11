Boxmeer krijgt tóch zijn Health Campus: veertien gebouwen van in totaal 150.000 vierkante meter

Man (25) uit Boxmeer ging ‘schreeu­wen­de’ vriendin te lijf: OM eist 2 jaar opname in inrichting

DEN BOSCH/BOXMEER - Een 25-jarige Boxmerenaar ontkent fel dat hij op 25 juli van dit jaar zijn vriendin in een dronken bui meerdere malen met zijn vuisten hard in het gezicht sloeg, zijn oom een stoot gaf in de buik en een hele reeks spullen vernielde. ,,Ik hield alleen haar mond dicht”, vertelde de man deze week verontwaardigd tegen de rechtbank in Den Bosch. ,,Ze was heel hard aan het schreeuwen.”

29 oktober