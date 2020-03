Boxmeer neemt met een lach en een traan afscheid van omgebrachte tonprater Frank Schrijen

Hoogwater: dijkwach­ten en schotten in kadewanden wegens hoge Maas

6 maart VIERLINGSBEEK - Omdat in de Maas weer hoog water wordt verwacht, gaan dit weekeinde dijkwachten de waterkeringen in de gaten houden. Ook is het waterschap Limburg vandaag al bezig met het monteren van schotten in de kadewanden langs de Maas in Well, op steenworp afstand van Vierlingsbeek.