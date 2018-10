Boxmeer schiet Oorlogsmuseum te hulp met jaarlijkse extra subsidie

Tot nu toe krijgt het museum een jaarlijkse subsidie van 1.645 euro. Hendriks: ,,Dat is natuurlijk een bedrag van niks. Wij gaan nu een bijdrage leveren van 2 procent van de jaarlijkse omzet van het museum. Dat is zeker te rechtvaardigen als je kijkt wat het museum bereikt en waar het voor staat. De oorlog is in 2019 al 75 jaar geleden maar we zullen steeds weer moeten herdenken wat oorlog betekent. Het Oorlogsmuseum slaagt er heel goed in om bezoekers - ook de jeugd - dat te laten ervaren. Elke keer als ik er kom, voel ik dat ook.''



De waardering voor het museum heeft ook te maken met de toeristische en recreatieve aantrekkingskracht voor Boxmeer. De gemeenteraad beslist begin november over de subsidie. Hendriks: ,,We weten dat er veel sympathie is voor het museum.''