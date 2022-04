Boxmeer slibt steeds verder dicht: ‘Het wordt gevaarlijk’

Leegstaan­de gemeente­hui­zen Land van Cuijk niet nodig voor opvang Oekraïners: ‘Dankbaar voor grote aanbod’

LAND VAN CUIJK - De bijna 300 vluchtelingen uit Oekraïne die Land van Cuijk wil opvangen, kunnen de komende weken allemaal in de regio onderdak krijgen. De voor het oorlogsgeweld gevluchte Oekraïners onderbrengen in een van de leegstaande gemeentehuizen in het Land van Cuijk blijkt niet nodig. Dat zegt de gemeente desgevraagd.

18 maart