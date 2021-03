Boxmeer wil geen minderjarige asielzoekers meer in azc Overloon, maar is met eisen aan COA niet uniek

Vraagte­kens bij ‘rampzalige enquête’ over asielzoe­kers­cen­trum

17 februari OVERLOON - In Overloon worden grote vraagtekens geplaatst bij de enquête naar de ervaringen met zes jaar opvang van asielzoekers die onlangs is gestart. Dorpsraadvoorzitter Erik van den Dungen spreekt zelfs over ‘een rampzalige enquête’ van een door de gemeente Boxmeer ingeschakeld bureau. De vragenlijst is mede opgesteld naar aanleiding van overlast in de laatste jaren, vaak in de vorm van vechtpartijtjes, auto- en winkeldiefstallen en woninginbraken.