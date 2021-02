Boxmeerse kapper gaat viral op TikTok, maar huidexperts maken zich zorgen

De Maas lonkt naar de hoogwater­toe­rist

5 februari OEFFELT - Dit was het beeld in het Maasheggengebied, toen het water op sommige plekken al uit de rivierbedding stroomde. Het hoge water in de Maas trok volop kijkers. Ook al omdat er in coronatijd nou eenmaal niet zo veel anders te doen is. En hoogwater in het Maasheggengebied bij Oeffelt is altijd een attractie.