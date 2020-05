Boxmeerse kapsalon opent om 00.01 uur en veilt eerste knipbeurt voor Maasziekenhuis

Wie wordt er in Boxmeer als eerste geknipt? Doe een bod en help het Maaszieken­huis

8 mei BOXMEER - Eindelijk mogen de kappers in Nederland weer knippen. Maar wie wordt in Boxmeer de eerste? Kapsalon Gijsbers laat er een veiling op los. De hoogste bieder is in de nacht van zondag op maandag om precies een minuut na middernacht de eerste.