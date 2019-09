Boxmeerse YouTuber Govert betrad ‘onbewust’ Area 51, maar kondigde ‘bestorming’ legerbasis wel aan

Niet bestormen

Area 51 is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws doordat ruim twee miljoen mensen hebben aangegeven mee te doen met een bestorming van de luchtmachtbasis. De YouTubers wisten ervan, zegt Sweep. ,,Dan denk je: laten we gaan kijken, net als die duizenden andere YouTubers. We hebben een videokanaal, dan is zoiets altijd interessant. Maar we wilden Area 51 niet bestormen; we zouden ook de dag vertrekken vóórdat de echte bestorming gepland stond.’’

Auto doorzocht

De jongens passeerden meerdere keren borden met ‘verboden toegang’ erop. ,,Wij dachten dat dat betekende: als je niet in het dorp woont, mag je daar niet naartoe.’’ Ze wilden het bij een wachtpost vragen en moesten daar de auto uit. Die werd vervolgens doorzocht. ,,Uiteindelijk moesten we onze handen op onze rug doen en zeiden ze: jullie worden gearresteerd voor het betreden van verboden terrein.’’



Sweep heeft geen idee hoe nu verder. ,,Gisteren zeiden ze dat we vanochtend konden vertrekken. Vanochtend moesten we nog een uurtje wachten op antwoord zeiden ze; en nu zitten we hier nog steeds. En het is hier bijna avond, dus ik denk dat we nog een nacht blijven.’’ Volgens Sweep was het het plan om op 19 september terug te gaan naar Nederland.