Boxmeerse YouTuber Govert Sweep: ‘Het was helemaal niet de bedoeling dat dit zou gebeuren’

Niet bestormen

Area 51 is de laatste tijd veelvuldig in het nieuws doordat ruim twee miljoen mensen hebben aangegeven mee te doen met een bestorming van de luchtmachtbasis. De YouTubers wisten ervan, zegt Sweep. ,,Dan denk je: laten we gaan kijken, net als die duizenden andere YouTubers. We hebben een videokanaal, dan is zoiets altijd interessant. Maar we wilden Area 51 niet bestormen; we zouden ook de dag vertrekken vóórdat de echte bestorming gepland stond.’’