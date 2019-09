Boxmeerse youtuber Sweep maandag voor Amerikaanse rechter: ‘Het gaat goed met ons’

Brand in woning Oeffelt vermoede­lijk door kortslui­ting

10:52 OEFFELT - Vermoedelijk is kortsluiting de oorzaak van een brand in een aanbouw bij een woning aan de Provincialeweg (N621) in Oeffelt. Dat zegt de politie. De brand brak uit in de nacht van donderdag op vrijdag.