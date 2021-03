Boxmerenaar (34) misbruikte oppas (15): ‘Grove inbreuk op haar lichamelijke integriteit’

Zorgcom­plex Hof van Loon in Overloon in de race voor Brabantse ‘woonprijs’

20 maart OVERLOON - Hof van Loon, het woonzorgcomplex in Overloon, dingt mee naar de Brabantse Stijlprijs. Dat is een prijs op het gebied van wonen, waarbij wordt gekeken naar vernieuwende woonvormen met aandacht voor ‘de omgeving en de medemens’. De prijs is in het leven geroepen door de provincie Noord-Brabant.