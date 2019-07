Brand in loods van bloembollenbedrijf in Beugen onder controle

Bloembollenbedrijf

De brandweer meldde dat het ging om een loods van een bloembollenbedrijf aan de Boxmeerseweg. De brand was te groot om naar binnen te gaan, het bleef dus onduidelijk wat er precies in brand stond. Er waren wel enkele explosies te horen van mogelijke gasflessen.



Een deel van de loods is mogelijk verhuurd aan een bedrijf met luchtkussens. Het is onduidelijk of zij ook spullen heeft opgeslagen in de loods. De brandweer had vanochtend het vuur direct opgeschaald naar een ‘zeer grote brand’ en er waren veel bluswagens uit de regio onderweg.



Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Hoe de brand is ontstaan is nog duidelijk.