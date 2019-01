Brand in zorgcentrum Boxmeer nadat bewoner oliebol wilde opwarmen

Jan van Neerven (72) uit Boxmeer overleden

3 januari BOXMEER - Jan van Neerven is donderdagmorgen in zijn woonplaats Boxmeer plotseling overleden. Hij is 72 jaar geworden. Van Neerven was onder meer nauw betrokken bij het IJsfestijn Boxmeer, de ijsbaan die al jaren in december en de eerste week van januari in het centrum van Boxmeer staat.