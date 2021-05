Brandweer moet bestuurster uit auto bevrijden na botsing in Boxmeer

Lezers helpen lezers Theo kan eindelijk zijn oude super 8-films weer bekijken, dankzij een oproep: ‘Ik ben er zó blij mee’

17 mei VORTUM-MULLEM - Wat is Theo Gerrits (76) uit Vortum-Mullem blij dat hij zijn oude super 8-films weer kan bekijken. Gerrits: ,,Ik had zo’n 25 spoelen liggen, maar kon ze niet meer afdraaien op mijn projector. Hij liep niet meer, waardoor de hete lamp de boel liet smelten. Toen heb ik een oproepje in de krant geplaatst of iemand me kon helpen met het overzetten op usb of dvd.”