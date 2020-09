Bronzen Pit voor Overloonse speeltuin Gewoon Buiten

Brabantse kinderen fietsen gemiddeld een stuk verder naar school dan die in de rest van het land

19 augustus Kinderen in Baarle-Nassau moeten van alle kinderen in Nederland het verst fietsen naar school. Voor hen ligt de dichtstbijzijnde basisschool gemiddeld op 1,5 kilometer. Kinderen in heel Brabant moeten sowieso goed kunnen fietsen, want veel scholen liggen over het algemeen verder dan de gemiddelde landelijke afstand van 0,6 kilometer.