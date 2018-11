Burgemeester Boxmeer: ‘Stop met graven in Hansa-verleden’

Burgemeester Karel van Soest moet even wennen bij het betreden van de raadzaal in Boxmeer. Vandaag zit hij niet op de voorzittersstoel zoals gebruikelijk tijdens de raadsvergadering. Zijn plek is aan de verhoortafel tegenover de leden van de enquêtecommissie. Die bestaat uit raadsleden die hij gewoonlijk door de vergaderingen dirigeert. Zijn verbazing over hoe het zo ver heeft kunnen komen, is aan zijn lichaamstaal af te lezen.



Nee. Van Soest kent niet alle dossiers die met de onderhandelingen over Hansa te maken hebben. Van Soest: ,,Ik heb ze vast wel zien langskomen, maar niet bestudeerd. Dat is mijn rol ook niet. Ik was alleen nieuwsgierig naar de financiering van het project. Mijn voornaamste zorg was dat het geld uitbleef.’’



Ingrijpen

Waarom greep Van Soest niet in bij het uitblijven van het geld van de investeerders, wil de commissie weten. Van Soest: ,,Er is een langere radiostilte geweest omdat de initiatiefnemers bezig waren met het verwerven van investeerders.’’ Dat proces wilde Boxmeer niet verstoren.