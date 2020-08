Burgemeester Boxmeer: ‘Zie nut van preventieve ruiming nertsen nu niet in’

Dat zegt hij desgevraagd. Donderdag werd bekend dat voor het eerst ook in de gemeente Boxmeer een met het coronavirus besmette nertsenfokkerij geruimd is. Dit is de 27e nertsenboerderij in ons land die dit lot in twee maanden tijd heeft getroffen. Ze zitten allemaal in Oost-Brabant en Noord-Limburg.

Nog 2 farms

In Rijkevoort zijn 12.500 zogeheten moederdieren vergast om nog meer besmettingen met het coronavirus te voorkomen. In de gemeente Boxmeer zitten, aldus een woordvoerster, nog twee nertsenfarms.

Van Soest: ,,Preventieve ruiming is in onze Veiligheidsregio niet aan de orde. Daar gaat uiteindelijk het ministerie over en dat zit er qua toezicht en controle bovenop.’’ Burgemeester Marcel Fränzel van Sint Anthonis, waar al veel nertsenfokkerijen geruimd zijn, zei eerder al ‘de lijn van het ministerie’ te volgen.

In Boxmeers buurgemeente Sint Anthonis zijn sinds begin juni al negen besmette nertsenfokkerijen geruimd, waarvan zes in Landhorst, een in Westerbeek, een in Ledeacker en begin deze week nog een in Oploo.

Trieste ervaring

Boxmeers burgemeester Van Soest: ,,Voor ondernemers is het in alle gevallen een trieste ervaring. Ook hier in Rijkevoort. Er is hard gewerkt om een bedrijf op te bouwen en dan is totale ruiming zeer ingrijpend.’’

Als er na medio augustus nog steeds coronabesmettingen worden vastgesteld op nertsenhouderijen, gaat het kabinet alsnog over tot preventieve ruiming van alle bedrijven, zo is recent besloten. Aan deze sector komt hoe dan ook in 2024 een eind. Dat is jaren geleden besloten.