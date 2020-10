Burgemeester laaiend over asielzoeker die Overloner ziekenhuis in slaat: ‘Rotzakken verpesten het voor de rest’

update Bewoner (76) Overloon gewond na betrappen inbreker, verdachte (16) aangehou­den voor reeks inbraken

12:29 OVERLOON - Een 76-jarige bewoner van een woning aan de Stevensbeekseweg in Overloon is vanochtend vroeg gewond geraakt toen hij een inbreker in zijn woning aantrof. Hij kreeg een paar fikse klappen in zijn gezicht. Korte tijd later is de 16-jarige inbreker aangehouden.