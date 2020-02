Carnavalsrelletje: welke liedje was er het eerst? ‘Drinken, drinken, drinken’ of ‘Zuipen, zuipen zuipen’

Drinken, drinken, drinken is het carnavalsnummer van Johan Vlemmix en Feest DJ Maarten, samen Jungletime, terwijl het lied Schud het er maar in met de tekst ‘zuipen, zuipen zuipen’ van Petje Pils uit Maashees is. Beide liedjes zijn gebaseerd op het Duitse Polka, polka, polka van de band Brings.



,,Wij waren eerst, het lied van Petje Pils is gejat”, zegt Johan Vlemmix, die bekend werd van het tv-programma Te land, ter zee en in de lucht en onlangs nog de kerk in Landhorst kocht om er een studio te beginnen.



,,Wij presenteerden in november ons nummer. Petje Pils kwam er in januari mee. ,,Het is natuurlijk raar dat je een nummer maakt dat ook door een ander al is gemaakt.



,,Zij kwamen in november met hun liedje. Ik was er in augustus al mee bezig”, is de lezing van Patrick Verstralen uit Maashees die met carnaval als Petje Pils door het leven gaat.