Celstraf voor minderjarige asielzoeker die jongen neerstak in azc Grave

Het is onduidelijk waarom de verdachte die dag door het lint ging. De man woonde net als het slachtoffer in het azc voor minderjarige asielzoekers in Velp. De Eritreeër zocht volgens de rechters zelf ‘de confrontatie op’. Het slachtoffer probeerde te vluchten. Op camerabeelden was te zien hoe hij terugdeinsde en een ‘voorwerp’ van de grond pakte. Het slachtoffer dreigde hiermee te gooien, maar struikelde en viel op de grond. De verdachte stak daarop met een aardappelschilmes op de andere jongen in. Hij stak het mes tweemaal ‘met veel kracht’ in de ‘buik-borststreek’ en eenmaal in het been.