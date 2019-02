Celstraffen voor bedreiging en mishandeling in azc Overloon

Auto die op A73 politiewa­gens ramde gevonden in Heelsum, twee tieners opgepakt

4 februari VEENENDAAL/ HEELSUM/ OVERLOON - De politie heeft zondag twee Veenendalers van 18 en 19 jaar oud opgepakt in Heelsum. Die auto waarin ze zaten, was dit weekeinde betrokken bij een achtervolging op de A73 waarbij twee politiewagens werden geramd. Of het de Veenendalers waren die de politiewagens ramden, onderzoekt de politie.