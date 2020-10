Corona of niet, Boxmeerse raadsleden willen elkaar in de ogen kijken: ‘Thuis blijven is eigen keuze’

Alexander Küppers stopt vanwege privéom­stan­dig­he­den als raadslid

13 september BOXMEER - Alexander Kuppers is met onmiddellijke ingang gestopt als gemeenteraadslid in Boxmeer. Küppers was een van de vijf SP’ers in de Boxmeerse raad. Hij stopt vanwege privéomstandigheden. Dat meldt de fractie.