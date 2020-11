Coronadrukte: tot wel 50 procent minder operaties in ziekenhuizen in de regio

,,We gaan richting 50 procent afschaling qua operaties’’, meldt een woordvoerder van het Nijmeegse Radboudumc. ,,We hebben nog maar twee van de vijf operatiekamers open’’, vertelt een woordvoerder van Rivierenlandziekenhuis in Tiel.



,,Het zijn vooral operaties - planbare, niet urgente - die moeten worden uitgesteld als gevolg van corona. Door toename van coronazorg hebben we drie van de vijf operatiekamers moeten sluiten’’, is te horen in het Maasziekenhuis in Boxmeer.