Coronavirus bij nertsenfokkerij in Boxmeer: 12.500 dieren worden geruimd

Dagje dierentuin of pretpark razend populair: ‘De hele vakantie al uitver­kocht’

9:08 ARNHEM/APELDOORN/BERG EN DAL/OVERLOON/RHENEN - Dagje dierentuin, pretpark of museum? Boek op tijd, anders is de kans groot dat het vol zit. Doordat veel meer mensen vakantie in eigen land houden, zijn topattracties in de regio extra in trek.