Daags na de Tour in Boxmeer toch afgelast: 1,5 meterregel spelbreker

,,Het was een zware beslissing die ik met pijn in het hart moest nemen, maar het kon niet anders”, laat rondevoorzitter Pierre Hermans in een persbericht weten. ,,Nu het besluit er ligt is er in elk geval voor iedereen duidelijkheid. We kunnen ons nu richten op maandag 26 juli volgend jaar, de nieuwe datum van de 46ste Daags na de Tour.”