Daags na de Tour; terug skeelerrace maar minder vrouwentoppers

Aftellen naar carnaval: ‘Het wordt hier alle dagen groot feest’

BOXMEER/ GENNEP - Het aftellen naar carnaval is nu echt begonnen. Menigeen kan niet meer wachten na een jaar zónder. In Boxmeer wordt nog snel een pekske gescoord. Het mooist versierde dorp? Dat is toch echt Ottersum.

24 februari